وطن النهار

بيروت - «كونا»: أعلنت جمعية الهلال الاحمر أمس مساهمتها بتكاليف عملية زرع كلى لفتاة لبنانية تبلغ من العمر 19 سنة بعدما تدهورت حالة القصور الكلوي التي تعانيها.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح لـ«كونا» خلال زيارته للفتاة «براءة عبدالهادي» التي أجريت لها العملية في مستشفى «اوتيل ديو» في بيروت ان «الجمعية قررت المساهمة بتكاليف العملية نظرا لصعوبة حالتها وخطورتها على حياة الفتاة ما تطلب اجراء عملية في اسرع وقت لإنقاذها».

وأعرب الساير عن سعادته بنجاح العملية وانهاء معاناة فتاة في مقتبل العمر عانت كثيرا جراء غسل الكلى منوها بجهود اعضاء الفريق الطبي الذي اسهم في إجراء العملية ونقل الكلى من والدها وزراعتها.

ولفت الى تكفل جمعية الهلال الأحمر في السنوات الأخيرة بعلاج عشرات اللاجئين السوريين في لبنان المصابين بالقصور الكلوي من خلال مشروع غسل الكلى الذي اطلقته في شمال لبنان كما تبنت تكاليف علاج عدد من الاطفال من مختلف الجنسيات ممن يعانون من اصابات وامراض متنوعة.

واكد الساير في هذا الصدد حرص جمعية الهلال الأحمر على تنفيذ مشاريع طبية وتنموية تخدم كل الفئات المحتاجة والفئات الأقل حظا في مجتمعاتها كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه ثمن والد الفتاة في تصريح مماثل لـ«كونا» المبادرة الانسانية للهلال الأحمر الكويتي معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها في مساعدة المحتاجين بقوله ان «الهلال الاحمر سارع الى تلبية النداء وقدم العون لابنتي براءة وساعد العائلة في تجاوز الخطر الذي كان يهدد حياتها».

