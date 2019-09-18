وطن النهار

عقدت اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع بمنطقة جليب الشيوخ اجتماعا «أمس» برئاسة مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوخي. وقررت تكليف كل جهة من الجهات المختصة بحصر المخالفات التي تخصها وتحديد أنواعها ومواقعها للوقوف على حجم وطبيعة المخالفات التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ

وشدد مدير عام بلدية الكويت خلال ترؤسه الاجتماع على أهمية قيام كل جهة حكومية بحصر المخالفات المسؤولة عنها سواء البلدية أو الاشغال أو الكهرباء أو القوى العاملة أو «البيئة» وغيرها من الجهات الممثلة في اللجنة المشتركة تمهيدا لمعرفة حجم المشكلة ومن ثم تحديد الاجراءات المطلوبة الى جانب اقتراح الحلول المناسبة لها.

وقال المنفوحي أن الجهات الحكومية تواجه صعوبات ومشاكل في اداء فرقها لعملها في قطعتين في منطقة جليب الشيوخ وليس كل المنطقة مما يتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع الجهات الحكومية لايجاد المعالجة الجذرية للمشاكل الرئيسة نتيجة تراكم المخالفات في هاتين القطعتين الى ان طغت العشوائية عليها. واوضح بأن أعضاء اللجنة وافقوا على ضرورة تقديم كل جهة معنية تقرير مفصل حول أنواع المخالفات سواء ما يتعلق بسرقة الكهرباء او المحال غير المرخصة او مخالفات البناء اوالعمالة الهامشية اوطفح المجاري اوصيانة البنى التحتية.

واشار الى ان دراسة الاوضاع والمشاكل التنظيمية تتطلب الوقوف على حجم المشكلة وكيفية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها من خلال تعاون ميداني من قبل جميع الجهات المعنية حتى نصل الى مرحلة اقتراح الحلول المناسبة لما تعانيه بعض القطع في منطقة جليب الشيوخ.

