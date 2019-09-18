وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي المهندس عبد السلام الرندي بعدد من الأسئلة بخصوص الاستعداد للمخيمات الربيعية، موضحا أن التخييم يعد من العادات الكويتية القديمة التي يحرص عليها اهلنا كل عام لقضاء امتع الأوقات في أحضان الطبيعة والهواء الطلق بعيدا عن روتين وأجواء المدينة المملة، حيث المناطق الجاذبة بما تضمه من مناطق وطبيعة ومساحات واسعة تستوعب الجميع، والكثير يحرص مع عائلته على حجز مكان للتخييم مع بداية اي موسم ليكون متنفسا حقيقيا لأهلنا مع نهاية كل أسبوع لحين العطلة الربيعية السنوية، ولا يخفى علينا أن الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها يعد عنوانا لنا. وسأل الرندي عما اذا كان هناك عدد كافٍ من الموظفين لاتمام اجراءاتهم، وهل تم التنسيق بين الجهات ومنها هيئة البيئة لتحديد مواقع التخييم، وما هي الجهات المخولة بتحديد المواقع للمخيمات ومنها البيئة والداخلية والدفاع والنفط، وما هو دور البلدية في تنظيف مواقع المخيمات هل تم تحديد حاويات لذلك وكم قيمة المناقصة لتنظيف مواقع المخلفات للمخيمات وما هي أوقات الدوام لتنظيف مخلفات المخيمات وهل تمت محاسبة شركة لقصورها لأداء اعمالها.

وطلب الرندي من البلدية توضيح حول مقرات المخيمات لمتابعة التنظيف والشكاوى و هل تم إعداد تقرير لفترة التخييم الماضية 2018 2019، وما هو عدد الحاويات والعمالة الموزعة في الموسم السابق وهل كانت كافية هل تمت معالجة السلبيات وتنفيذ المقترحات بهذا الخصوص وهل هناك حملة توعوية لمرتادي المخيمات وجدول لزيارة المؤسسات التعليمية؟ وطالب الرندي في الختام من البلدية سرعة الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.

