وطن النهار

كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية المهندس منصور غريب، عن انتهاء الوزارة من اجراءات البدء في انشاء فرع كهرباء وبنشر في جمعية سعد العبد الله التعاونية، مشيرا إلى تأهيل الشركات المتقدمة للجمعية التعاونية بعد نشر اعلان في الصحف اليومية. وقال غريب في تصريح للصحافيين، انه تم فض عطاءات التأهيل بتاريخ 20 يونيو 2019 ومن ثم فتح العطاءات المالية للشركات المؤهلة بتاريخ 2 سبتمبر الحالي وترسية المشروع على الشركة التي انطبقت عليها الشروط بقيمة 133 الفاً و500 دينار خلال اجتماع اللجنة الفنية في ادارة المنشآت التعاونية. واضاف انه تمت مخاطبة الجمعية بترسية المشروع تمهيدا لتوقيع العقد مع الشركة المنفذة بتاريخ 16 سبتمبر الحالي، مؤكدا ان خطة الشؤون تركز على الاسراع في الموافقة على جميع المشروعات المطلوبة من قبل الجمعيات التعاونية مؤكدين الحرص الدائم على تسهيل انجاز مشاريع الجمعيات التعاونية وجميع احتياجاتها لضمان تقديم افضل الخدمات للمساهمين مع الحرص على حماية اموالهم من اجل التطوير المستمر للحركة التعاونية في البلاد.

