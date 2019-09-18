وطن النهار

دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، إلى ضرورة زيادة الدعم لقطاع الصيد ومعاملة القطاع كباقي القطاعات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاهميته، لافتا إلى أن دعم الصيادين متدني جدا ولا يوازي المصاريف التي يتكبدها أصحاب رخص الصيد لتجهيز قواربهم ولنجاتهم قبل الموسم لدخول البحر.

وقال الصويان في مؤتمر صحافي: «نحن الصيادين لا نريد سوى العدل والانصاف في مهنة الصيد، آملا من المسؤولين في وزارة التجارة ان يراجعوا انفسهم بخصوص الصيادين خاصة أنهم أحد أجنحة الأمن الغذائي، منوها بأن مهنة الصيد أصبحت في مهب الريح.

واستعرض الصويان التحديات التي تواجه الصيادين ومنها عدم فتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتيه 9/1 رغم الموافقات السابقه، واعلان ذلك من قبل الهيئة العامة للزراعة في الصحف ووكالة الأنباء الكويتية أن موسم صيد الربيان في المياه الاقليمية سيتم فتحه هذا العام أول سبتمبر 2019»، وتم تحديد كميات الصيد لكل لنج خلال الموسم، مضيفا «لكن للأسف هيئة الزراعة لم تصدر قراراً بفتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتية حتى الان، ما تسبب في خسائر كبيرة لاصحاب رخص الجر الخلفي وأدى ذلك الى نقص المعروض بالسوق من الربيان وارتفاع الاسعار.

وأشار إلى الاجتماعات في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء على مدار سنه ونصف السنة ومن ثم الاجتماع الأخير بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بحضور الجهات المعنية معهد الابحاث والبيئه واتحاد الصيادين ومسؤولين هيئة الزراعه والتي شهدت موافقه بالإجماع على فتح موسم صيد الربيان مطلع اغسطس بالمياة الاقتصادية الاول من سبتمبر بالمياه الإقليمية الكويتية لهذا العام والهيئة أكدت ذلك فى الاعلام وعلى هذا الأساس جهز كل أصحاب رخص الجر الخلفي لنجاتهم من صيانة ومعدات صيد وتبديل مكائن بآلاف الدنانير وغيرها بمصروفات باهظة ليفاجأ الجميع بقيام الهيئة العامة للبيئة بارسال كتاب إلى الثروه السمكية بعدم فتح الموسم بالمياه الإقليمية الكويتية على الرغم من إن البيئة كانت موجوده بالاجتماع ممثلة بمديرها العام.

وتطرق الصويان إلى إغلاق محطة وقود نقعة شرق (نقعة الشملان) وعدم توفير الديزل والبنزبن بها بعد انتهاء العقد ما بين الشركة الوطنية العقارية وأملاك الدوله وتحويل الحصة المخصصة للصيادين بالكامل إلى نقعة الكوت بالفحيحيل، والذي ادى الى حدوث أزمة كبيرة وتعطل اللنجات والطراريد عن دخول البحر أياما كثيرة، وقلة المصيد وتمت مخاطبة الجهات المختصة لحل هذه الأزمة ولكن للاسف ما زالت الأزمة قائمة واللنج ينتظر دوره فى التعبئة للديزل بمحطة وقود نقعة الفحيحيل اكثر من 3 ايّام حتى يحصل على كميته من الديزل والماء وبالتالي تقلص عدد مرات الدخول للبحر وأثر على المعروض من الاسماك والربيان فضلا عن المعاناة الشديدة والصعوبة على أطقم لنجات الصيد من إرهاق وجهد شديد.

