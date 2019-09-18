وطن النهار

كرمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء أربعة فائزين بجائزة أفضل صورة في مسابقة (كليك) عن أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو التي خصصتها الوكالة في زاوية (صورة اليوم) على موقعها الإلكتروني للمصورين الهواة والمحترفين من داخل الكويت.

وأشاد نائب المدير العام للوكالة لقطاع التحرير ورئيس التحرير سعد العلي خلال تسليم الجائزة للفائزين وهم مصطفى البدر الفائز عن شهر أبريل ويوسف البطاشي عن مايو ومحمد الهدهود عن يونيو وحسان محمود عن يوليو بما حفلت به الصور الفائزة من قيم ومعان تعكس مختلف الجوانب الإبداعية والجمالية في الكويت وتعبر عن روحها وهويتها الأصيلة والفريدة وتاريخها وغناها الفكري.

وقال العلي إن هذه الصور من شأنها إبراز جوانب الحياة في الكويت اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وعمرانيا وتتعدى ذلك إلى أدق التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية ومعالم البلاد الشاهدة على تاريخها الحديث.

وأضاف أن من أبرز ما تتميز به مسابقة (كليك) الإقبال المطرد شهرا بعد آخر عليها وانتشارها الواسع بين المحترفين والمهتمين والهواة ما يعني مضيها بدأب على طريق تحقيق أهدافها لاسيما تشجيع هؤلاء على تطوير قدراتهم.

وجدد العلي حرص (كونا) على دعم المشاركين فيها من خلال نشر أعمالهم واختيار أفضلها وفق المعايير المهنية الموضوعة وتكريم أصحابها مشددا على التزام الوكالة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع بشتى المجالات والإمكانات.

وركز العلي على أهمية رسالة مسابقة (كليك) في إظهار أبرز معالم الكويت ونهضتها وصور الحياة فيها والدالة على تراثها الأصيل من خلال عدسات المصورين للكثير من المواقع المتميزة ونشرها في الزاوية المخصصة للجائزة على نشرة (كونا) خصوصا أنه كما يقال «إن الصورة بألف كلمة».

