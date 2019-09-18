وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات نقل مركز خالص الأجرة من الجابرية إلى أشبيلية .

وقالت في بيان صحافي أن قطاع البريد باشر نقل مركز خالص الأجرة الموجود في الجابرية حالياً إلى مركز إشبيلية مبينة أنه سيستقبل المراجعين من الأحد الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تقدم للشركات ودور النشر والبنوك لتخليص بعائثهم بالجملة حيث سيكون بإمكان المرخص لهم طباعة مغلفات خاصة تحمل عبارة «خالص الأجرة» مع رقم الترخيص دون الحاجة إلى إلصاق الطوابع أو أختام تخليص أخرى وذلك بهدف الإسراع في المعالجة البريدية.

وأوضحت بأن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات العمل المتبعة والتي من شأنها تقديم خدمة أفضل للعملاء.