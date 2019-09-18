وطن النهار

نظمت هيئة شؤون القصر بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الصحة محاضرة لأمهات القصّر تحت عنوان «من أجل عام دراسي ناجح»، والتي حاضرت بها موجهة الخدمة الاجتماعية في وزارة التربية وعضو لجنة التخطيط والجودة في مبادرة «في بيتنا قائد» موزة الجناع وقسم إدارة التغذية التابع لوزارة الصحة.

وطرحت الجناع مواضيع مهمة لأمهات القصّر بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد عن كيفية تهيئة الطالب للمدرسة والمشاكل التي قد يواجهها وعن دور الأمهات في إزالة مخاوف الطالب من المدرسة او الدراسة.

وتخلل المحاضرة العديد من الأسئلة والاستفسارات من أمهات القصّر عن طرق التدريس والتعاون مع الأبناء والبنات لخلق جو دراسي سليم لهم ما أسهم في زيادة الوعي المعرفي عند الحضور، وقام المشاركون من وزارة الصحة بتوزيع الكتيّبات التعريفية لنشر الوعي الغذائي وضرورة توفير الوجبات الغذائية المفيدة التي تسهم في زيادة تركيز الطالب ورفع مستواه الدراسي لتحقيق التميز والنجاح للأبناء، وهو ما تصبو اليه الهيئة في رفع مستوى التحصيل العلمي وتهيئة أبنائها المشمولين برعايتها لبداية عام دراسي جديد في سبيل تحقيق التفوق والتميّز الدراسي.

