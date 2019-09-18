وطن النهار

استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ومعاون رئيس الأركان العامة للجيش الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح وذلك صباح امس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

واستهل الخالد اللقاء بنقل ثقة القيادة السياسية العليا بما يقوم به جيشنا الباسل وجميع قطاعات القوات المسلحة الكويتية من جهود متواصلة في سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية كما استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم.

وجدد استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامن الكويت مع المملكة والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة مهيبا بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

وبدوره قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية في الجيش الكويتي بتقديم شرح واف عن الأحداث التي جرت اخيرا وتداعيات ذلك على الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتقديم رصد وتحليل للموقف بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

كما تم أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق الوثيقين بين وزارتي الخارجية والدفاع في رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن البلاد والمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

