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«الداخلية» شاركت في اجتماع «حسم العقبان 2020»


شاركت وزارة الداخلية في الاجتماع الرئيس لتمرين حسم العقبان 2020 الذي تستضيفه الكويت وتنفذه رئاسة الأركان في الجيش الكويتي بالتنسيق والتعاون مع الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ووزرات وهيئات الدول (العسكرية والمدنية والأهلية) في مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة أخرى والذي من المقرر انطلاقه في شهر مارس من العام المقبل.
ويعتبر تمرين حسم العقبان من أكبر التمارين العسكرية على المستوى الاقليمي والدولي، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن تبادل واكتساب الخبرات في مجال إدارة العمليات المشتركة وتوحيد الرؤى حول تنسيق التعاون في مجالات عدة منها مكافحة العمليات الإرهابية وأمن الحدود وإدارة الأزمات والكوارث.


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