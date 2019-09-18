وطن النهار

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود أن المملكة قادرة بفضل من الله ثم برجالها على حماية أراضيها والدفاع عن الأمة الإسلامية، مشيرا الى التضامن الذي وجدته السعودية من مختلف دول العالم بعد الهجمات الإرهابية التي طالت منشأتي نفط تابعتين لشركة (ارامكو) في خريص وبقيق.

وقال في ردوده على أسئلة الصحافيين خلال حضوره حفل سفارة ماليزيا مساء أول من أمس إن هذا التضامن العالمي للمملكة ضد الإرهاب جاء للمكانة التي تحظى بها السعودية دوليا حيث انها فرضت احترامها على العالم، وهذه رسالة لكل من يدعم الإرهاب ويروج له اعلاميا او فعليا، لافتا الى ان جميع الدول بلا استثناء تعاني من الارهاب وتحاربه الان.

وحول مستجدات المنطقة المقسومة وموعد استئناف إنتاج النفط فيها بعد التصريحات الإيجابية لوزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأسبوع الماضي أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الى التفاؤل بأجواء المباحثات التي تتم من خلال اللجان الفنية المعنية للبلدين، والتقدم الذي تحرزه هذه الاجتماعات التي تختص أيضا بتحديد موعد استئناف الإنتاج.

