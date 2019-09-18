وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، احالة واقعة اخراج بضائع من مخازن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية والمتسبب بها الى «القضاء». وقال وكيل التعاون بالانابة حمد العنزي، ان الشؤون تابعت منذ الوهلة الأولى ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول اخراج بضائع من مخازن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية، وشكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، وتم رفع تقرير مفصل يوصي باحالة الواقعة الى الجهات القضائية «الادارة العامة للتحقيقات» وتشكيل لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية».

وأكد العنزي في تصريح للصحافيين، حرص الوزارة على رقابة الجمعيات والاتحادات وفقاً لاحكام المرسوم رقم 50 لسنة 2017 المعني بالاشراف على الجمعيات التعاونية والرقابة والتفتيش على نشاطاتها»، مشيرا الى انهم «مستمرون في التصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي والتلاعب والغش التي تضر بأموال المساهمين بالجمعيات والاتحادات التعاونية».

وحول دعم المشاريع الصغيرة، قال: «حريصون على ضمان مساندة ودعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للوائح القانون رقم 75 لسنة 2019، وتم تشكيل لجان من المبادرين ذوي الخبرة وممثلين عن قطاع التعاون بالوزارة لبحث شكاوى اصحاب هذه المشروعات بهدف الارتقاء وضمان اداء مهامها وتذليل العقبات امام المبادرين من الشباب الكويتي حتى يحققوا آمالهم وتطلعاتهم على الوجه المطلوب»، منوها بحرصهم على مواصلة جهودها الرامية لتعزيز العمل التعاوني بما يخدم مصلحة المواطنين.

