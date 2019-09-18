وطن النهار

وجه الشيخ فيصل الحمود شكره الى جميع القيادات والنواب الحاليين والسابقين وجموع المواطنين والمقيمين، على ماعبروا عنه من ثناء عليه، مثمنا لهم مشاعرهم الصادقة.

وأكد الحمود ان ما التمسه من الجميع تجاه استقالته يعكس مدى الأصالة، التي تأتي تجسيدا لأواصر المحبة والمودة والوفاء، وتعبيرا عن القيم المثلى التي جبل عليها اهل الكويت، مشيرا الى انه سيبقى على العهد متواصلا مع الجميع بالداخل والخارج، لافتا في الوقت ذاته ان القادم افضل بمشيئة الله وسأبقى خدوما لبلدي وأهلي، داعيا المولى عزوجل ان يحفظ الكويت، وأميرها وأهلها من كل مكروه.

من جانبه اعتبر النائب سعدون حماد العتيبي قبول استقالة الشيخ فيصل الحمود بمثابة «استراحة محارب»، واثنى حماد على الجهود المشهودة والنشاط المميز وكذلك الاخلاص والتفاني في العمل للشيخ فيصل الحمود، وذلك خلال مسيرته المهنية وتقلده العديد من المناصب، حيث عمل مديراً لادارة المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد، ثم تولى منصب وكيل وزارة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وعمل سفيرا للكويت لدى سلطنة عمان وسفيرا غير مقيم في جمهورية موريشوس، ثم سفيراً للكويت في المملكة الأردنية الهاشمية ثم سفيرا بوزارة الخارجية الى ان تولى منصب محافظ لمنطقة الفروانية بدرجة وزير.

وقال حماد: ان الشيخ فيصل الحمود يعد نموذجاً يحتذى في خدمة الوطن والمواطنين، من خلال اخلاصه في العمل وتواجده الميداني المستمر بين المواطنين في جميع المناسبات، واتباعه لسياسة الباب المفتوح امام الجميع وتحركه السريع لحل المشاكل التي يعاني منها اهالي المحافظة.

وزاد حماد: لقد قدمت ما بوسعك يابومالك لخدمة اهالي المحافظة والوطن والمواطنين وبذلت قصارى جهدك اثناء توليك تلك المسؤولية، نتمنى لك التوفيق في حياتك المستقبلية.

