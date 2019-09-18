وطن النهار

تفقد رئيس جمهورية اوزبكستان شوكت ميرضيايف جناح فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين المشارك في الاحتفالية الدولية الأولى للحرف اليدوية التي اختتمت اعمالها في مدينة كوكاند باقليم فرغانة بجمهورية اوزبكستان الاحد 15 سبتمبر الحالي.

وقال مؤسس فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال في تصريح صحافي ان الرئيس ميرضيايف استقبل خلال تفقده الجناح الكويتي اعضاء الفريق المشاركين في الاحتفالية الدكتور علي صالح النجادة، وحسين احمد القطان، وانور باقر الجدي، وغانم جاسم الحساوي، مشيراً الى ان الرئيس ميرضيايف ابدى اعجابه بمعروضات الفريق وتمنى للجميع التوفيق وشجعهم على المشاركة مرة ثانية في الاحتفالية القادمة في عام 2021م.

وأضاف ان جناح فريق اكسبو 965 تشرف بزيارة من سفير الكويت في جمهورية اوزبكستان السفير احمد خالد الجيران حيث رحب بهم وشكرهم على المساهمة مع بقية اعضاء الوفد الكويتي في رفع علم الكويت في هذه الاحتفالية الدولية.

كما زار الجناح وزير خارجية اوزبكستان ووزير التجارة والصناعة ووزير البلدية ورئيس اقليم القوقان ومحافظ منطقة كوكاند وعدد كبير من الشخصيات والمواطنين من سكان منطقة كوكاند والمناطق القريبة منها.

