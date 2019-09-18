وطن النهار

أشاد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أمس بالعلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات المتعلقة بالإطفاء مؤكدا اهمية تعزيزها وتطويرها.

وقال المكراد لـ«كونا» على هامش زيارته الرسمية الى قطر ان هناك تعاونا وثيقا بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمجالات الاطفاء من حيث تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة والاطلاع على التجهيزات الحديثة فضلا عن اساليب التدريب المتطورة.

واضاف انه بحث خلال الزيارة مع مدير الامن العام في قطر اللواء الركن سعد الخليفي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة.

