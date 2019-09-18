وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، صباح امس اجتماع اللجنة المشتركة للمطالب العمالية لبحث المطالب المقدمة من موظفي الوزارة لنقابة الشؤون، وقال رئيس النقابة يحيى الدوسري، ان الاجتماع تناول جوانب عدة على رأسها المطالبة بتخصيص مكافأة مالية وبدل تنقل لموظفي ادارة التطوير الاداري، وبدل تفتيش ممن لهم ضبطية قضائية بادارة رعاية المسنين.

وقال الدوسري في تصريح صحافي، انه تم التطرق لمقترح تغيير المسمى الوظيفي بادارة الرقابة والتفتيش التعاوني (مراقب مالي)، بالاضافة الى اقرار مكافأة للمراقبين الماليين والاداريين بادارة الرقابة والتفتيش التعاوني، الى جانب بدل استحقاق ضبطية قضائية لمن يعملون بهذه الادارة، فضلا عن بدل انتقال وبدل طبيعة عمل.

الى ذلك، اثنى رئيس النقابة يحيى الدوسري على جهود وتفهم وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب لمحاولته تذليل جميع الصعاب والمطالب المطروحة من قبل النقابة ووعد لايجاد حلول سريعة ومباشرة سواء عن طريق الوزارة او مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بصفة عاجلة، مشيرا الى ان النقابة ستستمر بمطالبها للموظفين وانتزاع جميع الحقوق المكتسبة للموظفين.

