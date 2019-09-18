وطن النهار

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد حرصه على التواصل المباشر مع قطاعات العمل والانتاج في المحافظة استمراراً لمبدأ العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا اهمية القطاع الصحي في المحافظة لارتباطه بحياة وصحة وسلامة المواطني والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقباله صباح امس مدير منطقة الاحمدي الصحية د. احمد الشطي، ومدير مستشفى العدان د. عمار البارون، ومساعد مدير مستشفى العدان د. جليل القطان، ورئيس وحدة الصحة الاولية د. فهد العازمي، ومراقب الشؤون الادارية بمنطقة الاحمدي الصحية عبدالله المنوخ، وذلك في ديوان عام محافظة الأحمدي، بمناسبة مباشرة مهامهم، متمنيا لهم التوفيق في مواصلة مسيرة العطاء.

وكشف الخالد ان اللقاء تطرق الى العديد من الاقتراحات والأفكار التي سيتم مباشرة العمل بشأنها وسيترتب عليها الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المرافق الصحية. من جانبه اعرب د. احمد الشطي عن سعادته باللقاء منوها الى تقديمه ومرافقيه التهنئة لمحافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد لحصوله على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية والذي يعد تتويجا لجهود مبذولة على مدى سنوات، مشيرا الى ان محافظة الاحمدي لها صورة ذهنية جميلة في عقول وقلوب الكويتيين. وأوضح الشطي ان المشروع التنموي «محافظتي أجمل» الذي اطلقته المحافظة نجح في التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة في مناسبات عديدة، لافتا الى ان اللقاء تطرق الى خصوصية محافظة الاحمدي حيث ان منطقة الاحمدي الصحية هي الاكبر من حيث المساحة الجغرافية، التي تغطيها خدماتهاحيث تشكل نحو 30 % من مساحة الكويت كما ان 75 بالمئة من سكانها من المواطنين، وتضم نحو 811 سريراً و26 مستوصفا، لافتا الى انها المحافظة الوحيدة التي تضم 12 مركزا تعمل خلال الـ 24 ساعة اسبوعيا مما يشكل جهد على الفريق الطبي.

