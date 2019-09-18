وطن النهار

نظم مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية لقاءً تنويرياً لأعضاء هيئة التدريس الجدد. ويهدف هذا اللقاء الى تعريف اعضاء هيئة التدريس الجدد باللوائح المهمة والخدمات التي تقدمها ادارات الجامعة، ومد جسور التواصل والتعارف بين الادارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس كونهم مستقبل جامعة الجامعة، والذين سيقع على عاتقهم استكمال مسيرة التقدم ورفعة جامعة الكويت. وبدوره رحب مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري بانضمام هذه الكوكبة المميزة من اعضاء هيئة التدريس الجدد لأسرة جامعة الكويت، معربا عن سعادته بمشاركتهم في مسيرة التعليم والبحث العلمي في جامعة الكويت كونهم اضافة قيّمة علمية وأكاديمية للجامعة.

وذكر د الأنصاري بأن جامعة الكويت طوال مسيرتها التعليمية تؤمن بأن عضو هيئة التدريس هو اساس عملية التطوير والركيزة الداعمة لجودة مخرجات الجامعة من طلبة مميزين، ومخرجات بحثية ذات قيمة مضافة في المجتمع.

