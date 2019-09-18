وطن النهار

اشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بعمق العلاقات الكويتية الماليزية في جميع المجالات مشيرا الى أنها تزداد رسوخا على جميع الأصعدة والمجالات وعلى المستويين الرسمي والشعبي برعاية قيادتي البلدين جاء ذلك في تصريح للصحافيين لدى حضوره حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة ماليزيا لدى البلاد بقاعة سلوى مساء أول من امس بمناسبة الذكرى 62 لليوم الوطني لماليزيا والذكرى 56 لنشأتها.

وقال الجبري ان العلاقة المتميزة بين البلدين الصديقين حصيلة ما يربو على نصف قرن من العلاقات الثنائية التي تخللتها العديد من الاتفاقيات السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

واضاف وبهذه المناسبة انقل تهنئة القيادة السياسية العليا في دولة الكويت الى القيادة والشعب الماليزي بمناسبة أعيادهم الوطنية مع الأمنيات بمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره أعرب سفير ماليزيا لدى البلاد داتو محمد علي سلامات عن فخره كون بلاده تعتبر أول دولة في جنوب شرق آسيا، تفتتح سفارة لها في الكويت في عام 1974، لافتا الى أن هذه العلاقات مستمرة في التطور على جميع المجالات بتوجيه من رئيس وزراء ماليزيا د. مهاتير محمد.

وأكد في كلمته خلال الحفل استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، مضيفا أن الكويت ظلت شريكا تجاريا مهما لماليزيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد حجم التجارة الثنائية في عام 2018 زيادة بنسبة 29 في المئة تقريبا عن عام 2017. وهذه علامة ايجابية.

وتابع أن بلاده تعتبر الكويت واحدة من الدول الرئيسة في الشرق الأوسط، حيث يشترك البلدان في الكثير من الصفات والآراء المتشابهة حيال مختلف القضايا العالمية، معربا عن فخر بلاده بعلاقاتها مع الكويت التي تتمتع بسمعة عالمية كبيرة للدور الذي تقوم به في المجال الانساني وكذلك دورها في الوساطات وسياستها الخارجية الفعالة.

وقال أود ان أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لصاحب السمو أمير البلاد موفور الصحة والعافية فهو رمز للحكمة والانسانية.

وذكر أن بلاده احتلت المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في آسيا كما ورد في التقرير الصادر عن بلومبرج، لافتا الى أن اجمالي حجم التجارة لديهم بلغ 270 مليار دولار في عام 2018 وهو أعلى رقم قياسي لماليزيا.

