وطن النهار

استقبل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بمكتبه أمس في وزارة الاعلام رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 أحمد اسماعيل بهبهاني، حيث اطلعه على الاستعدادات لمعرض الكويت للطيران 2020 والذي سيقام في الفترة من 15- 18 يناير 2020 بمطار الكويت الدولي، وذلك تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ورؤية الكويت 2035.

وعقب اللقاء عبر بهبهاني عن شكره وتقديره لدعم وجهود وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وتوجيهاته لانجاح هذا الحدث العالمي الذي يعد خطوة حضارية كبيرة تخطوها الكويت في مجال الطيران، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال الطيران، وخاصة أن الكويت دائما تحرص على اللحاق بركب صناعة الطيران العالمي سواء في خطوط طيرانها او مطاراتها.

واشار بهبهاني الى أن معرض الكويت للطيران 2020 سيشكل نقلة نوعية في مجال الطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية، بما يواكب مكانة الكويت الرائدة في مجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيساهم في تعزيز مكانة الكويت الاقليمية والدولية. واضاف بهبهاني قد اهتمت الكويت بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي ورفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعد الواجهة الحضارية للكويت والذي يشهد عددا من المشاريع الاستراتيجية والتي ستشكل نقلة نوعية لرفع كفاءة مستوى الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحركة الطيران والشحن الجوي في مطار الكويت الدولي.

وتابع أن نجاح معرض الكويت للطيران 2018 اكد قدرة دولة الكويت على استقبال مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تساهم في جمع المهتمين بالطيران بجميع انواعه تحت سقف واحد.

ويذكر أن المعرض سوف يتضمن كل ما يخص قطاع الطيران المدني والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، وسوف تقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية وعسكرية، وطائرات رجال الأعمال والاسعاف الجوي والمروحيات، اضافة الى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات وأجهزة ملاحة ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية.

