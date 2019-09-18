وطن النهار

قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ان الفترات الأخيرة شهدت انشاء ادارة جديدة للمسؤولية الطبية وهي مستقاة من قانون المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضي والمنشآت الصحية وهو القانون الذي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع 11 من جمعيات النفع العام بالمساهمة في اعداده؛ متقدما بالشكر لجميع هذه الجمعيات لدورها في اعداد القانون.

وكشف الصباح في تصريح صحافي خلال احتفال الوزارة باليوم العالمي لسلامة المرضي ان القانون الان في الفتوى والتشريع تمهيدا لاعداده ومن ثم طرحه والتصويت عليه في مجلس الأمة مؤكدا ان هذا القانون خطوة مهمة جدا في حماية المرضي.

وردا على سؤال حول نسب الأخطاء الطبية أكد الوزير ان هناك بوست من منظمة الصحة العالمية يشير الي وقوع 5 وفيات كل دقيقة في شمال أميركا وأوروبا وهي نسب عالية جدا ولله الحمد النسب في الكويت اقل بكثير ونأمل ان تكون أقل مما هي عليه الان.

وأشار الى ان نسب الأخطاء الطبية في الكويت اقل من الدول المجاورة والمحيطة وهذا بفضل برامج الاعتماد والاعتراف الذي تطبقه وزارة الصحة ومرافقها المختلفة من مستشفيات ومراكز صحية.

واكد الصباح ان يوم سلامة المرضى وهو برنامج عالمي تحتفل به دول العالم مع منظمة الصحة العالمية مبينا أن عدد من اطباء وزارة الصحة فازوا بـ11 برنامجاً مميزاً ضمن مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية وهي برامج تساعد الاطباء والمرضى على تقليل الأخطاء الطبية.

وأوضح ان هذه البرامج الخاصة بسلامة المرضي أظهرت أرقام مبهرة في تحسين مستويات الخدمة وسلامة المرضى بشكل واضح، مشيرا الى أن ادارة الجودة والاعتراف في الوزارة تسعى الى اختيار البرامج الناجحة لتطبيقها على أرض الواقع.

وفي موضوع آخر شارك معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المؤسسات الصحية العالمية بالاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر 2019، حيث تطلق منظمة الصحة العالمية حملة عالمية للتوعية بسلامة المرضى وحث الجميع على اظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية، حيث تواجدت العديد من اقسام المعهد المختلفة في بهو المعهد ضمن المعرض التوعوي المقام بهذه المناسبة، وشارك قسم التمريض، اللياقة الطبية، عيادة القدمين، منع العدوى، المختبرات الاكلينيكية، الصيدلة والاشعة التشخيصية لتقديم الشرح والمعلومات الهامة للمرضى وتثقيفهم.

ويدور محور اليوم الدولي لهذا العام حول: «ثقافة السلامة على جميع المستويات»؛ تأكيدا على أن سلامة المرضى هي مسؤولية الجميع، وأن كل فرد وفريق يمكن أن يكون له دورا في تقديم الخدمات الصحية بشكل آمن.

وفي هذا اليوم يُظهر معهد دسمان للسكري التزام العاملين فيه بجميع جوانب سلامة المرضى، من خلال تلبية الممارسات التنظيمية المطلوبة في معايير الاعتماد العالمية بالاضافة الى أنشطة ادارة المخاطر المستمرة في أقسام المعهد المختلفة.

وأتاحت المشاركة في اليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة قيمة للعاملين لعرض جهودهم وانجازاتهم التي تعكس دور المعهد كمقدم لخدمات الرعاية الصحية ومركز للبحوث وعضو في المجتمع في تعزيز والحفاظ على سلامة المرضى.

