وطن النهار

للمرة الأولى في تاريخ «التربية»، انخفض متوسط كلفة الطالب بنسبة اجمالية تقارب 6% على الرغم من التوسع الأفقي والرأسي في المباني الانشائية لمختلف المراحل التعليمية وكذلك ارتفاع أعضاء الكوادر البشرية في الهيئات التعليمية والادارية، حيث انحدرت الكلفة بنسبة 7 في المئة بالمرحلة الابتدائية و5 في المئة في المتوسطة و4.5 في المئة في الثانوية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن وزارة التربية لم تشهد منذ نشأتها انخفاضا في متوسط تكلفة تدريس المتعلمين في ظل التطور التعليمي والارتفاع المضطرد في المصروفات، مشيرة الى أن الوزارة ستحقق أكبر نسبة انخفاض في هذا الجانب خلال العام الدارسي 2019/2020 الحالي بعد اعادة تسجيل الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في المدارس الحكومية، مثمنة دور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في تحقيق هذا الانجاز بعد مرور قرن على النظام التعليمي في الكويت.

وأوضحت المصادر أن قبول الطالب «البدون» في مدارس التعليم الحكومي أسهم في انخفاض مصروفات الوزارة على التدريس في مختلف المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث سجلت التربية في آخر احصائية لها نسب انخفاض في متوسط كلفة الطالب في السنوات القليلة الماضية، مبينة أن متوسط الكلفة انحدرت خلال 3 سنوات في المرحلة الابتدائية من 4 آلاف و561 دينارا الى 4 آلاف و495 دينارا ثم الى 3 آلاف و951 ديناراً، وفي المرحلة المتوسطة من 5 آلاف و266 دينارا الى 5 آلاف و99 ديناراً ثم الى 4 آلاف و216 دينارا، وفي الثانوية من 5 آلاف و301 دينار الى 5 آلاف و748 دينارا ثم الى 4 آلاف و129 دينارا. وأضافت المصادر: أن «الاحصائيات التي سجلتها وزارة التربية طوال السنوات الماضية تؤكد نسبة الارتفاع المطرد في متوسط كلفة الطالب في مختلف المراحل التعليمية رياض الاطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك في ظل زيادة أعداد المدارس واعضاء الهيئات التعليمية والادارية العاملة في الميدان التربوي عاما تلو الآخر، في حين بدأت تنخفض مرة أخرى بعد قبول الطلبة «البدون» في مدارسها، متوقعة أن تنخفض التكلفة في المرحلة الابتدائية عن سقف الـ 3 آلاف وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية عن سقف الـ 4 آلاف، وذلك مع قبول عدد أكبر من الطلبة.

وأشارت المصادر الى أن الهجرة العكسية من التعليم الخاص الى الحكومي لهذه الفئة أسهمت أيضا في حل مشكلة الكثافات الطلابية في المدارس الخاصة التي باتت تتلاشى بشكل تدريجي بعد انتقال مئات الطلبة منها الى المدارس الحكومية، في ظل عجزها خلال السنوات الماضية على معالجتها لاسيما بعد وصول عدد الطلبة في الفصل الواحد في بعض المدارس بما يقارب 40 طالبا وأكثر، ما ترتب عليه آنذاك من مشاكل جمة ترتب عليها الاحتجاجات المتالية التي نظمها أولياء الامور بين فترة واخرى.

وزادت المصادر: أنه «لوحظ أيضا عند انطلاق العام الدراسي الجديد انسيابية سير حركة المرور في الطرق المؤدية الى المدارس الخاصة الواقعة في المناطق الاستثمارية بخلاف ما كان معتاداً عليه خلال السنوات الماضية، مثنيا على دور وزير التربية وزير التعليم د. حامد العازمي في هذا الجانب وقراراته التي أسهمت في انخفاض كلفة الطالب ومعالجة مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس الخاصة الى جانب تخفيف الازدحام المروري في المناطق السكنية، فيما أشارت الى امكانية ارتفاعها في المدارس الحكومية ما لم يتم اعادة افتتاح المدارس المغلقة، مشددة على أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة حول التعليم في الكويت استنادا الى آراء الكفاءات والخبرات التربوية.

