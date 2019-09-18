وطن النهار

اشاد سفير الولايات المتحدة لدى البلاد لورانس سيلفرمان بما اسماه البيئة التعليمية في الولايات المتحدة، مشيرا الى ان بلاده ترحب بجميع الطلبة للدراسة هناك.

وقال سيلفرمان خلال كلمة القاها في ندوة تعليمية مجانية نظمتها السفارة بالتعاون مع شبكة الطلاب الدولية بحضور المستشار التعليمي في السفارة وموظفين من القسم القنصلي وممثلين من 7 كلية وجامعة اميركية التي اقيمت مساء اول من امس بفندق ميسوني قال، ان الغرض من اقامة هذه الندوة هو تقديم معلومات حول المؤسسات التعليمية الامركية والاجابة على اسئلة الطلبة وذويهم مشيرا الى ان الجامعات المشاركة تمثل جزءاً من الجامعات الموجودة في الولايات المتحدة وفي تخصصات عدة لافتا الى ان للطلاب الجق في اختيار المدينة التي يدرسون بها سواء كانت مدينة كبيرة او صغيرة.

وذكر ان الآلاف من الطلبة الكويتيين يدرسون في الولايات المتحدة لما تتمتع به الجامعات الاميركية من مستوى عال وجيد لافتا الى ان بعض الحضور طلبة ممن انهوا دراستة الدكتوراه ومنهم من يعمل بالولايات المتحدة متمنيا النجاح للطلبة. وأعطى سيلفرمان عدداً من النصائح للطبة المشاركين والراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة بان هذا يمنحهم الاعتماد على النفس واكتساب قوة الشخصية لبناء مستقبل.

ومن جانبه قال المستشار الثقافي في السفارة يلسون وين ان هذه الندوة هي الاولى من نوعها خلال هذا العام الدراسي في الكويتي والغرض منها اعطاء الطلبة الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة الملعومات الكافية للدراسة هناك واطلاعهم على اجواء الدراسة.

واوضح ان السفارة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الندوة لحرصها على اعطاء المعلومات والاجابة على اسئلة الطلبة سواء عن كيفية الدراسة او كيفية الحصول على تأشيرة الدراسة في الولايات المتحدة الاميركية.

