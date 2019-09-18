الأولى

اكد سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها في مواجهة آفة الارهاب البغيضة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها المزيد من الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. واعرب سموه خلال اتصال هاتفي بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اول من امس عن ادانة واستنكار الكويت للهجومين اللذين طالا منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة، مؤكدا سموه في الوقت ذاته موقف الكويت الثابت والرافض لتلك الأعمال الارهابية التي تتنافى مع جميع القيم والشرائع الانسانية. من جانب آخر اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ صباح الخالد ثقة القيادة السياسية العليا بما يقوم به جيشنا الباسل وجميع قطاعات القوات المسلحة من جهود متواصلة في سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية.

جاء ذلك خلال استقبال الخالد بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله امس قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة برئاسة الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش ومعاون رئيس الأركان الشيخ عبدالله النواف في ديوان عام وزارة الخارجية.

وجدد الخالد استنكار الكويت وادانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، وتضامن الكويت مع المملكة والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا بقادة ورجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

بدوره قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية في الجيش بتقديم شرح واف عن الأحداث التي جرت أخيراً وتداعيات ذلك على الكويت والمملكة العربية السعودية وتقديم رصد وتحليل للموقف، بالاضافة الى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

كما تم أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق الوثيقين بين وزارتي الخارجية والدفاع في رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن البلاد والمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

الى ذلك طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري برفع مستوى الاجراءات الأمنية في البلاد، داعيا الحكومة الى التعامل مع الوضع الاقليمي بشفافية، والى اطلاع الشعب من خلال الاعلام المحلي على التطورات اولا فأولاً، وعدم ترك الساحة عرضة لتناقل الاشاعات، أو ترك المواطنين رهينة تتبع الأنباء والاستقصاء عنها من الاعلام الخارجي.

وقال في تصريح صحافي امس: ان الاخبار المتداولة في الصحف العالمية والتحليلات الاخبارية وما يترشح من معلومات مؤشر على خطورة الأوضاع في المنطقة، خصوصاً بعد تعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لاعتداءات وهجمات ضد منشآتها النفطية، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الاجراءات الأمنية حماية لحدود الدولة وتأميناً للوضع الداخلي والمنشآت الحيوية.

وأوضح الكندري أن الحكومة استعرضت في نهاية دور الانعقاد السابق استعداداتها للازمات وهو ما لم تؤكده حادثة الاختراق الأمني التي تعرضت لها البلاد أخيراً والمتمثل بتحليق طائرة بلا طيار بالمقربة من قصر صاحب السمو أمير البلاد.

وختم الكندري بقوله: أن مسؤولية الحكومة قائمة على حماية الدولة وحدودها وسيادتها ويجب أن يضع جميع الوزراء نصب أعينهم خطورة الوضع الذي تمر به المنطقة، كما يجب أن تكون الخطط التي تم عرضها على المجلس مطبقة على أرض الواقع وليست استعراضاً اعلامياً.