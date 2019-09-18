الأولى

الرياض- واشنطن- الوكالات: اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس قدرة السعودية على التعامل مع آثار الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية للمملكة فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ايران تقف على الارجح خلفها، مشيرا الى ان واشنطن تسعى الى التأكد قبل القيام بأي رد بينما ذكر مصدر اميركي ان الهجوم تم بصواريخ كروز اطلقت من قاعدة ايرانية.... (طالع ص 16).

واعرب الملك سلمان في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية «واس» عقب ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء السعودي عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص. وقال وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة في البيان ان مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق تهديد السلم والأمن الدوليين وأنه موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية.

واكد الشبانة «ان هذا «الاستهداف الارهابي يعد امتدادا للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة «أرامكو» السعودية باستخدام أسلحة إيرانية» وطالت المنشآت الحيوية وهددت حرية الملاحة البحرية داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والقيام بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.

في غضون ذلك كشفت شبكة « سي ان ان» الاميركية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن التقييم السعودي والأميركي يُرجح أنه جرى تنفيذ الهجوم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار «درونز»، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية. وتابع المصدر إنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن.

وفي واشنطن قال الرئيس الاميركي انه شبه مـتأكد من ان ايران هي من شنت الهجمات على «ارامكو» واضاف ردا على سؤال خلال لقائه ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى «نحن حاليا نعرف ذلك جيدا» و«بالتأكيد سيبدو الأمر للكثيرين بأن إيران هي الفاعل» لكن واشنطن تريد مزيدا من البراهين.

وتابع «نريد أن نكشف بشكل مؤكد من قام بذلك» وتابع «لا أريد حربا مع أحد، لكننا جاهزون أكثر من أي أحد». وتابع انه « هجوم كبير» وقد يتم الرد عليه بـ«اضعافه».

وقال ترامب إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجّه إلى السعودية للاطلاع من المسؤولين فيها على معلومات إضافية حول الهجوم. مشيرا الى أن الولايات المتحدة ستتشاور مع السعودية والإمارات و«العديد من الدول المجاورة هناك التي تربطنا بها صداقة وثيقة».

وجاء حديث ترامب الى الصحافيين بعد وقت قصير على إعلان وزير دفاعه مايك اسبر بأن الجيش الاميركي يعد لرد على هجمات السعودية. وقال اسبر إن الولايات المتحدة «ستدافع عن النظام الدولي» الذي تعمل ايران على «تقويضه». وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض لتقييم الاوضاع مع ترامب ومسؤولين آخرين كبار.