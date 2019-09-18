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بغداد الوكالات: جدد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، امس موقف بلاده الملتزم بسياسة عدم الحاق الأذى بأي من الدول العربية المجاورة. وأكد أن الحكومة العراقية تعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف «نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها» كما شدد على أن «العراق لايمكن أن يتسبب بأذى لأشقائه وجيرانه».

واكد عبد المهدي خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. كما أشار الى أن سياسة العراق المتوازنة تخدم استقراره واستقرار جميع دول المنطقة.

من جهته أعرب المسؤول الأطلسي عن قلقه ازاء امكانية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم على منشآت نفط حيوية تابعة لشركة «أرامكو» في السعودية السبت الماضي. وقال ستولتنبرغ ان «ايران تزعزع استقرار المنطقة بالكامل».

