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تونس- الوكالات: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، امس نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، موضحة أن جولة ثانية ستجري بين مرشحين اثنين هما قيس سعيد ونبيل القروي.

وأوضحت الهيئة أنه لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات المصرح بها، ستنظم دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية يتقدم بها المرشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات، وهما قيس سعيد ونبيل القروي.

وحصل سعيد على مليون و125 ألفا و364 صوتا، أي ما يعادل 18,4% من الأصوات، فيما حصل القروي على 525 ألفا و517 صوتا، بنسبة 15,58% من الأصوات. وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين هو 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخباً، فيما لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 3 ملايين و465 ألفاً و184 ناخباً. وأضافت أن عدد الأصوات المصرح بها هو 3 ملايين و372 ألفاً و746 صوتاً. اما فيما يتعلق بالأصوات الملغاة، فقد وصلت الى 68 ألفاً و125 ورقة، بينما بلغ عدد أوراق التصويت البيضاء 24 ألفاً و85 ورقة.