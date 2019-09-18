الأولى

أطلقت فرق شبابية تطوعية مبادرة وطنية تتمثل في تقديم رسالة وفاء لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من خلال جمع اكبر عدد من تواقيع الشعب الكويتي والمقيمين للتعبير عن اسمى معاني الحب والتقدير والامتنان لمقام سمو الامير، محملة باطيب الامنيات بأن يديم المولى عز وجل على سموه الصحة والعافية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في بيان صحافي امس عقب اجتماعه مع ممثلي الفرق التطوعية ان المبادرة الوطنية التي تقوم بها الفرق التطوعية الشبابية تلقى كل الدعم والرعاية من قبل الهيئة، وانها محل تقدير باعتبارها صوت الشباب.

واكد المطيري ان الفرق التطوعية ستتواجد في الاماكن العامة والجامعات والمجمعات والاسواق لجمع اكبر عدد من التواقيع التي تحمل معاني الولاء والوفاء من الشباب الكويتي الى القيادة الحكيمة، لافتا الى ان الهيئة حريصة على دعم كل الجهود الشبابية التي تعزز الوحدة الوطنية.

