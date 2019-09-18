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أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن نسبة الأخطاء الطبية الموجودة في البلاد أقل بكثير من مثيلاتها في معظم دول العالم.

وفي تصريح صحافي أدلى به على هامش الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، قال الصباح إن هناك منشورا لمنظمة الصحة العالمية يبين وجود 5 وفيات في كل دقيقة في شمال القارة الأميركية أو في القارة الأوروبية، مؤكدا أن قلة الأخطاء الطبية في البلاد مقارنة بالنسب العالمية يأتي بفضل وجود إدارة كاملة مسؤولة عن الجودة والاعتماد وبفضل الحرص على استكمال برامج الاعتماد الكندي.

وأشار الى إنشاء إدارة جديدة للمسؤولية الطبية، لافتا الى أنها مستقاة من قانون المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى. وأوضح أن مشروع القانون الجديد للمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى شاركت في إعداده مع الوزارة نحو 11 جهة ووصل الى إدارة الفتوى والتشريع وسيكون جاهزا قريبا للطرح والتصويت عليه في مجلس الأمة، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة جدا على صعيد المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى.

