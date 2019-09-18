الأولى

كتب عبدالرسول راضي

أعلنت وزارة الشؤون إحالة واقعة اخراج بضائع من مخازن جمعية مبارك الكبير والقرين إلى القضاء. وقال وكيل التعاون بالانابة حمد العنزي، ان الشؤون تابعت منذ الوهلة الأولى ما تردد في وسائل التواصل الإجتماعي حول اخراج بضائع من مخازن تلك الجمعية، وشكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، وتم رفع تقرير مفصل يوصي بإحالتها إلى الجهات القضائية وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية. وأكد حرص الوزارة على رقابة الجمعيات والاتحادات، مشيرا إلى أنهم «مستمرون في التصدي لأى محاولات للتعدي والتلاعب والغش التي تضر بأموال المساهمين».

