loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إحالة قضية «بضائع جمعية مبارك الكبير والقرين» إلى القضاء

عبدالرسول راضي
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب عبدالرسول راضي
أعلنت وزارة الشؤون إحالة واقعة اخراج بضائع من مخازن جمعية مبارك الكبير والقرين إلى القضاء. وقال وكيل التعاون بالانابة حمد العنزي، ان الشؤون تابعت منذ الوهلة الأولى ما تردد في وسائل التواصل الإجتماعي حول اخراج بضائع من مخازن تلك الجمعية، وشكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، وتم رفع تقرير مفصل يوصي بإحالتها إلى الجهات القضائية وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية. وأكد حرص الوزارة على رقابة الجمعيات والاتحادات، مشيرا إلى أنهم «مستمرون في التصدي لأى محاولات للتعدي والتلاعب والغش التي تضر بأموال المساهمين».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة