مال وأعمال

تكبدت موازنة الكويت عجزاً بواقع 488.239 مليون دينار خلال الـ5 أشهر الأولى المنقضية من العام المالي الحالي 2019/2020، بعد تحويل 10% من الإيرادات الإجمالية بقيمة 735.89 مليون دينار.

وإذا ما أخذنا مقارنة بين البيانات المالية للموازنة على أساس سنوي يظهر تراجعا حادا في بعض المؤشرات العامة، فعلى سبيل المثال فقد انخفض الفائض الفعلي للموازنة خلال الـ5 أشهر الأولى على أساس سنوي بنسبة 90% اذ سجل 2.6 مليار دينار في 2018/2019، مقارنة بـ247.6 مليون دينار فقط في 2019/2020، وهو فارق كبير على الصعيد المالي للفائض.

وبعد احتساب الفائض يظهر ان الموازنة تكبدت عجزاً بواقع 488 مليون دينار للخمسة أشهر الاولى من 2019/2020، مقارنة مع فائض بعد خصم الاحتياطي بواقع 1.7 مليار دينار بموازنة 2018/2019.

فيما انخفضت الايرادات العامة بواقع 13% على أساس سنوي حيث بلغت في العام المالي الماضي 2018/2019 مبلغ 8.9 مليارات دينار.

وبمقارنة مصروفات نفس الفترة بالفترة الماضية فقد ارتفعت مصروفات الفترة العام الحالي بواقع 20% اذا سجلت العام الماضي 5.8 مليارات دينار مقارنة مع أكثر من 7 مليارات دينار للعام الحالي.

وبعودة لبيانات الخمسة أشهر الأولى الماضية من الموازنة الحالية 2019/2020 فوفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية حصلت النهار على نسخة منها فقد بلغ اجمالي الايرادات للفترة المذكورة 7.358 مليارات دينار مع مصروفات والتزام بواقع 7.1 مليارات دينار واحتياطي اجيال بواقع 735.8 مليون دينار.

وبلغت الايرادات النفطية المحصلة خلال الـ5 أشهر الاولى المذكورة 6.755 مليارات دينار بواقع 48% من المقدر لاجمالي العام،فيما بلغت الايرادات غير النفطية 583 مليون دينار، فيما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة 254.2 مليون دينار بواقع 44.1% من المقدر.

ووفقا للبيانات الصادرة فقد بلغت الرواتب عن فترة الخمسة أشهر الأولى 2.29 مليار دينار، والدعم 1.177 مليار دينار، والاعانات 288 مليون دينار، فيما بلغت المنح 2.135 مليار دينار.

ونوهت وزارة المالية الى ان واقع المصروفات الواردة لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر نقل البيانات من جهات حكومية خاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة، مشيرة الى أن المصروفات الفعلية مقارنة بالايرادات تظهر عجزاً بعد احتساب حصة الأجيال القادمة.

وعزت وزارة المالية هذا الفرق الى تطبيق النظام المحدث للنظم المتكاملة للخدمة المدنية واستحداث بعض البنود الجديدة لاضفاء رقابة أكبر على باب المرتبات، ما أدى الى تأخر ادخال استمارات الصرف لأغلب الجهات الحكومية ما أثر في إظهار حقيقة الصرف الفعلي على باب المرتبات.

