مال وأعمال

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بواقع 287.8 مليون دينار خلال الـ 5 أشهر الأولى من ميزانية العام المالي الحالي 2019/2020 لتستقر عند مستويات تقترب من مليارا دينار بالغة 1.84 مليار بنهاية أغسطس.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد ارتفعت الديون المستحقة للحكومة من 1.55 مليار أوائل أبريل من العام المالي الحالي 2019/2020 إلى مستوى 1.84 مليار بزيادة قدرها 18.6 في المئة.

وتأتي تلك الزيادة في وقت تسعى الحكومة فيه إلى تعزيز قدراتها المالية عبر التشدد في تحصيل مستحقاتها تجاه الغير ورفع إيراداتها غير النفطية، في اتساق مع خططها الاصلاحية الرامية لتوفير المزيد من الايرادات ومنع الهدر في الإنفاق.

وقد بلغت أملاك الدولة العقارية بنهاية أغسطس 13.97 مليار دينار وهو نفس مستواه في أبريل 2019.

وقد أنفقت الكويت على مشاريعها الرأسمالية في 5 أشهر الأولى من ميزانية 2019/2020 بواقع 607 ملايين دينار تمثل 18.6 في المئة من إجمالي المقدر في الميزانية والبالغ 3.3 مليارات دينار، وهو ما يؤكد عزم الحكومة على تحقيق نسب إنجاز ملموسة في تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية على الرغم من تذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية والعمل على تنويع مصادر الدخل.

