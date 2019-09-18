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نزيف البورصة يتواصل.. والخسائر تقترب من 800 مليون دينار

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

واصلت البورصة نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية والتي أفقدت السعودية نصف الإنتاج، ومع ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية، حيث فقدت بورصة الكويت قرابة 800 مليون دينار منذ تداولات الأحد الماضي وحتى نهاية تداولات أمس الثلاثاء. وأظهرت بيانات القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة خسائر قدرها 787 مليون دينار من القيمة السوقية الرأسمالية التي تراجعت من مستوى 33.25 مليار دينار إلى 32.47 مليار دينار.
كما تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك من مستوى 19.7 ملياراُ إلى 19.1 ملياراً بنهاية تداولات أمس لتفقد البنوك قرابة 600 مليون دينار دفعة واحدة وبنسبة بلغت 76.2 في المئة. وفي سياق متصل، تراجعت بورصة الكويت، جماعياً، بنهاية، أمس، وذلك لثالث جلسة على التوالي، حيث هبط المؤشر العام 0.42 في المئة، وانخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.21 في المئة و0.5 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة بنسبة 23.5 في المئة لتصل إلى 32.89 مليون دينار مقابل 42.98 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول 30.8 في المئة إلى 110.72 ملايين سهم مقابل 159.89 مليون سهم.


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