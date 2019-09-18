مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 1625 طلب إيداع علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر أغسطس الماضي حصلت عليها رسوما قدرها 257 ألف دينار. وقالت «التجارة» في بيان صحافي إنها أنجزت 724 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و409 معاملات نشر علامة تجارية و492 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها.

وأضافت أنها أنجزت 270 معاملة تجديد العلامات التجارية و220 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأشارت إلى إنجازها 270 تجديد علامة تجارية منها 226 طلب تجديد علامة تجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها، و44 طلب تجديد علامة تجارية خلال ستة أشهر من مدة تاريخ انتهاء الحماية. وأوضحت «التجارة» أنها أنجزت 352 معاملة نشر التأشيرات منها 273 نشر تجديد العلامة التجارية و 41 تعديل اسم أو تغيير عنوان و37 نقل ملكية، إضافة إلى تلقيها 19 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية، وتسجيل 25 تظلما. وذكرت انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة قدرها 257 ألف دينار.: تلقينا 1625 طلب إيداع علامة تجارية خلال أغسطس الماضي وحصلنا 257 ألف دينار رسوما.

