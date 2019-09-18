مال وأعمال

يستضيف بنك الكويت المركزي مجموعة من صناع سياسات ومديرين تنفيذيين بالقطاع المصرفي واقتصاديين وخبراء في التقنيات المالية بالمؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) في 23 سبتمبر الحالي تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد

وقال (المركزي) في بيان صحافي ان الجلسة الأولى للمؤتمر ستقام تحت عنوان (نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته) وستتناول السياسات النقدية غير التقليدية واسعار الفائدة المنخفضة التي ادت لارتفاع كبير في حجم الدين العالمي. واوضح ان الجلسة الاولى ستتناول ايضا التحديات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وتقلبات اسعار النفط وصرف العملات واثار التقنيات المالية اضافة الى التطرق لتوقعات المستقبل والادوات المتاحة لمواجهة التحديات المستقبلية واثر كل هذه العوامل على الصناعة المصرفية.

واضاف ان هذه الجلسة ستستضيف كل من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور احمد الخليفي ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الكويتي عمر الغانم. وفيما يتعلق بالجلسة الثانية ذكر انها ستأتي تحت عنوان (اعادة تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات والابتكارات) وستضيف محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد.

وذكر ان الجلسة ستستضيف شريك مؤسس لشركة إيست تشاين أنوار المحميد ورئيس الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المالية والمشاريع لوسط أوروبا والشرق الأوسط - فيزا أوتو ويليامز.

وستناقش الجلسة اثر التطورات التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم تبنيها بذات الوتيرة والتغيرات التي تسببها ثورة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي وواقع الصناعة المصرفية وكيفية تجاوب الأطراف المعنية للتحديات والفرص التي تقدمها التقنيات المالية للصناعة المصرفية.

