مال وأعمال

انطلقت امس الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية - القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي تمتد على مدى يومين، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل عن الجانب الكويتي، ونائب وزير الاقتصاد سلطان أحمدوف عن الجانب القيرغيزي، وبمشاركة العديد من المسؤولين في كلا البلدين.

حيث تمت مناقشة المواضيع المرتبطة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات مختلفة أبرزها التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والتعاون في مجال السياحة والإعلام، وفي المجال الديني والثقافي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية د. نايف الحجرف سيترأس الاجتماع الرئيسي الذي سينعقد يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019، وعن الجانب القيرغيزي وزير المالية باكتيغول جينبايفا.

