مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس تعيين ياسمين سلامة مديراً عاماً لإدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل. وسوف تتولى هذه الإدارة الجديدة إدارة معاملات تمويل المشاريع والشركات لدى البنك وإصدارات السندات ومنتجات إدارة النقد. كما ستوفر تغطية للعملاء من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية غير المصرفية والحسابات المعادة هيكلتها.

لقد عملت ياسمين سلامة في البنك الأهلي الكويتي منذ عام 2003 في إدارة الخدمات المصرفية للشركات حيث شغلت عدة مناصب كان آخرها منصب مساعد مدير عام ، وكانت مسؤولة عن الحسابات المعادة هيكلتها وكذلك تمويل المشاريع.

وعن تعيين ياسمين سلامة في هذا المنصب، صرح ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلا: «إن تعزيز فريق الإدارة العليا لدينا لهو دليل على التزامنا الراسخ بإنشاء بنك لديه القدرة التامة على التكيف والنمو كبنك رائد على المستوى الإقليمي. وعلى مدار العقد الماضي، قمنا برعاية وتطوير بعض الموظفين الكويتيين الذين يتمتعون بأفضل المواهب في الصناعة المصرفية، وأنا على ثقة من أن هذه المواهب سوف تسهم في الارتقاء بالاسم والعلامة التجارية للبنك الأهلي الكويتي إلى مستوى متقدم في السنوات القادمة.

وزاد انه مسرور بترقية ياسمين سلامة لهذا المنصب، وعلى قناعة بأنها قادرة على الاستمرار في التفوق في دورها الجديد».

