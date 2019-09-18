مال وأعمال

يشارك بنك الكويت الوطني في معرض التقنيات المالية المقام على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل» الذي سيعقد يوم 23 سبتمبر المقبل وينظمه بنك الكويت المركزي بمشاركة صنّاع السياسات ومسؤولون تنفيذيون رفيعو المستوى في القطاع المصرفي بالإضافة إلى خبراء مصرفيون وممثلون من شركات التقنيات المالية من شتى أنحاء العالم.

وسيضم المعرض الذي يشارك فيه نحو 40 جهة تضم القطاعات المصرفية المحلية والعالمية وكبرى شركات الاتصالات في المنطقة وعدداً من الشركات المتخصصة في التقنيات والحلول المالية.

ويستعرض بنك الكويت الوطني في معرض التقنيات المالية الخدمات والحلول الرقمية الفريدة التي يقدمها البنك ضمن برنامج وخارطة طريق للتحول الرقمي من أجل الحفاظ على ريادة البنك محلياً وإقليمياً وكذلك للوصول إلى أفضل الحلول التي تنعكس إيجاباً على قطاعات الأعمال المختلفة والمناطق الجغرافية العديدة التي تعمل بها المجموعة.

فعلى صعيد التكنولوجيا والتحول الرقمي اتخذ البنك خطوات كبرى خلال الفترة الماضية حيث يٌعد البنك الأول في الكويت والثاني على مستوى العالم في إطلاق خدمة Selfie Pay التي تمكن حامل البطاقة من إجراء معاملته عبر الانترنت باستخدام بصمة الهاتف أو الوجه وذلك بالتعاون مع ماستركارد العالمية.

وفي غضون ذلك ضخ بنك الكويت الوطني استثمارات كبيرة من أجل تحسين خدمات التحويلات المالية وهو ما مكن عملاء البنك من تحويل أموالهم لأي مكان في العالم خلال ساعات قليلة وذلك من خلال استخدام خدمة سويفت للمدفوعات العالمية (gpi) التي توفر إمكانية تتبع الحوالات بطريقة سهلة وهو ما يؤكد التزام الوطني بتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملائه.

وإلى جانب ذلك، عمد البنك إلى تحديث أجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي، إذ بات بإمكان عملاء الوطني الحصول على خدمات متنوعة ومنها: السحب النقدي من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي وذلك من خلال استخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، فضلاً عن سحب وإيداع الأموال بلمسة واحدة ومن دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في الجهاز من خلال بطاقة NBK Tap & Pay للسحب الآلي أو أي بطاقة سحب آلي مدعّمة بتقنية التواصل قريب المدى.

