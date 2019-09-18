مال وأعمال

يشارك بنك وربة في المعرض الخاص للمؤتمر المصرفي العالمي الذي يعقد بنك الكويت المركزي «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019.

وقال المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي لبنك وربة أيمن المطيري انه يسعدنا المشاركة في هذا المعرض والحدث المهم ودعمه في نسخته الأولى نظراً لأهمية المحاور المطروحة من خلاله والتي من شأنها أن تعود على القطاع المصرفي والعاملين به ومستخدمي الخدمات المصرفية أيضاً بالنفع والفائدة».

وأضاف: «لقد كان بنك وربة من الروّاد في تبني وتطبيق النظرة المستقبلية المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية التقليدية واستبدالها بأخرى رقمية تحاكي روح العصر وتتجاوب مع نمط الحياة المتسارع الذي نعيشه، وأخيراً أطلق بنك وربة خدمات ومنتجات مصرفية رقمية حصرية مميزة والتي سوف يتم عرضها من قبل موظفي بنك وربة ، الأمر الذي أسس قاعدة متينة لانطلاقة عهد ثوري جديد في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية وينسجم في الوقت ذاته مع استراتيجية البنك التطويرية التي تستند في ابرز بنودها الى تكريس بنك وربة رائدا في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة حصته السوقية في هذا الاطار لا سيّما ضمن المنافسة العالية الذي يشهدها القطاع في هذا المجال».

يجدر بالذكر بأن موظفي بنك وربة سوف يقومون بشرح تفصيلي لرواد المعرض حول تطبيق بنك وربة الجديد في طياته تغييرات أساسية لجهة الشكل المجدد بالكامل سواء من مظهر أو تفاعل سلس، وقد صمم التطبيق الجديد لكي يتيح للمستخدمين إضافة لمسة شخصية على كل حساب لديهم مع بنك وربة، عبر اختيار صور واسماء لهذه الحسابات وأصدقائهم من المستفيدين. ويوفر التطبيق أيضا خاصية الوصول السريع التي تخوّل العميل من انجاز معاملاته بسرعة وسهولة مثال عمليات تحويل الاموال بسرعة وسهولة. وثمة ميزة نوعية عبر تطبيق وربة الجديد هي تمكين العميل من انشاء «دائرته الاجتماعية» والتحكم بها عبر التحكم بحسابات أفراد العائلة، واضافة مستفيدين كما انشاء جميعة للتوفير مع الاهل أو الأصدقاء. ومن بين مميزات التطبيق أيضا هي خاصية «المنصة الذكية» التي تبين للعميل كيفية التحكم بجميع نفقاته ومتابعة تفاصيل هذه النفقات واتخاذ قرارات ذكية بالحد منها والتحكم بها.

بالإضافة الى ذلك، سوف يستعرض موظفو بنك وربة خدمة « الجمعية« الرقمية، التي تخول العملاء من انشاء الجمعية الرقمية الخاصة بهم ودعوة الأصدقاء أو العائلة الى المشاركة بها، علما بأن عدد المشتركين يتراوح من شخصين الى احد عشر شخصاً. وبموجب هذه الخدمة الرقمية المميزة، يلغي تطبيق بنك وربة ويستبدل فكرة الجمعية بمبدئها التقليدي بقالب آخر عصري ومطوّر بالكامل بحيث يزيل عناء متابعة المشتركين وتحصيل الأموال؛ الآن، كل ما يتوجب على العميل فعله هو إنشاء الجمعية عبر تطبيق بنك وربة، تسميتها، ومن ثم دعوة المشاركين المرادين الذين تصلهم رسائل نصية للقبول او الرفض؛ ومن ثم متابعة التحصيلات ومواقيت السداد وتحديد الشهر الذي يود الاستفادة خلاله من الجمعية.

