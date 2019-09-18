مال وأعمال

اعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية مع شركة هولستك للاستشارات بهدف الدعم الاستشاري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جوانب الرقابه المالية و الإدارية من خلال الأدوات الفعاله التي تتناسب مع الاحتياج اليومي لهذه المشاريع . وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون إن عقد التعاون الذي وقعه البنك مع شركة Holistic يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا على رأس اولوياتها مساندة الشباب الكويتي المقبل على الأعمال الخاصة وتأسيس المشروعات والتي تتطلب الرقابة المالية الفعالة كجزء من التزاماتها الاجتماعية تجاه المجتمع الكويتي ومساعدتهم في كيفية إدارة مشاريعهم بصورة ناجحة.

