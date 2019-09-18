مال وأعمال

أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ان توقف النزاعات والحروب ضرورة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وكفيل لاستتباب الامن والاستقرار في الدول النامية.

جاء ذلك في كلمة للبدر بافتتاح الاجتماع الدوري الـ84 لمؤسسات مجموعة التنسيق (مؤسسات وصناديق العون العربي) الذي تستضيفه الكويت على مدى ثلاثة ايام لبحث القضايا الحيوية المتعلقة بالمساعدات التنموية للبلدان الاكثر فقرا في العالم.

وقال «الطريق طويل امامنا لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الاهداف خاصة في البلدان التي شهدت صراعات كما هي الحال في بعض الدول العربية التي اصبحت بحاجة ماسة الى توقف النزاعات للبدء بإعادة اعمارها».

واضاف ان اهداف التنمية الانمائية للالفية (2000 - 2015) والتي تتمحور نحو 17 برنامجا سعت الى القضاء على الفقر والجوع وعدم المساواة مبينا ان تحقيقها يكمن في تضافر جهود كل الدول والمؤسسات.

وذكر ان اجتماع مجموعة التنسيق يسعى لتكريس وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في تقديم العون والمشورة والاسهام الفني والاداري لشركاء التنمية لافتا الى ان المجموعة قطعت أشواطا في العمل الانمائي المشترك من خلال مساهمتهم الفعالة التي تمخضت عن مشاريع مشتركة عدة لمصلحة دول العالم.

وتضم مؤسسات وصناديق العون العربي كلا من صندوق أبوظبي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تضم البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وبرنامج الخليج العربي لمؤسسات التنمية التابعة للأمم المتحدة (أجفند) وصندوق قطر للتنمية. وقدمت مؤسسات العون العربي معونات تنموية منذ عام 1975 تصل الى نحو 70 مليار دولار اميركي استفادت منها نحو 147 دولة في انحاء العالم النامي.

