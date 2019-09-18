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مال وأعمال

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تصنيف ودائع «الوطني» طويلة الأجل عند AA3


قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 13 سبتمبر الحالي، باصدار تحديث للتحليل الائتماني لبنك الكويت الوطني.
وبحسب بيان البنك للبورصة ، قامت «موديز» بتصنيف الودائع طويلة الأجل لـ»الكويت الوطني» عند الفئة (AA3)، وتصنيف مخاطر الأطراف المقابلة عند (AA2/Prime-1)، وتقييم مخاطر الأطراف المقابلة عند AA2 (cr) Prime-1 (cr)، بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح البنك أن التقييم من شأنه أن يُعزز المركزي الريادي لـ«الكويت الوطني» في السوق المحلية والاقليمية، كما يؤكد على مدى استقرار البنك وقدرته على الاستمرار في تحقيق النتائج التشغيلية الايجابية.
ويعكس تصنيف الوكالة محافظة البنك على صلابة أدائه وقوة مؤشراته المالية، أما النظرة المستقبلية المستقرة فتعكس جودة أصول البنك ونسب الرسملة والسيولة المرتفعة لديه، آخذاً في الاعتبار التصنيف السيادي المستقر لدولة الكويت. كانت أرباح البنك ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12.5 بالمائة، لتصل الى 209.09 ملايين دينار مقارنة بربح قدره 185.86 مليون دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي.


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