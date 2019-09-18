مال وأعمال

حققت خدمة الاتصال الدولي المجانية التى يقدمها بيت التمويل الكويتي «بيتك»، لعملائه خارج دولة الكويت في 7 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، واسبانيا، دون أي رسوم اضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول، اهداف تشغيلها واهمها تسهيل عملية التواصل مع مركز الاتصال في «بيتك» والاف العملاء خلال تواجدهم في تلك الدول اما للسياحة او للعمل، حيث يقوم المسؤولون في خدمة العملاء بالاجابة على استفسارات العملاء وتقديم الخدمة لهم بالشكل الامثل وبمنتهى الكفاءة والسرعة. وتحظى مكالمات العملاء في الخارج بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة في «بيتك»، ما جعل الخدمة بحق افضل مساعد للعميل عند السفر للدول المذكورة والتى تمثل اكثر الدول اقبالا من المسافرين واستقطابا للسياح . وتأتي الخدمة ضمن اطار التركيز على خدمة العملاء ومواكبة لمتطلباتهم في موسم السفر والاجازات، واستمرارا لنهج «بيتك» في تقديم أفضل الخدمات المتطورة والآمنة، حيث يمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من هذه الخدمة والوصول الى خدمة «ألو بيتك» الهاتفية 1803333، من خلال الاتصال على الرقم الدولي الخاص بكل دولة من الدول الموضحة أدناه:

الولايات المتحدة الأميركية وكندا 18008188608

بريطانيا 08000148898

فرنسا 0805086620

ألمانيا 08001817080

اسبانيا : 900 905 440

تركيا 908503902170+ (قد يتم تطبيق رسوم التعرفة المحلية في تركيا من قبل شركات الاتصال التركية المحلية عند الاتصال على هذا الرقم)

وتساهم الخدمة في بناء وتعزيز الثقة مع العملاء من خلال مجانية الاتصال للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط.

