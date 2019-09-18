مال وأعمال

شاركت غرفـــــة تجــــارة وصناعـــــة الكـويــــت في اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، والذي عقد امس بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض المملكة العربية السعودية، وقد مثل الغرفة مساعد المدير العام، عماد الزيد وباحث بادارة العلاقات التجارية سليمان الوقيان.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، من بينها ضرورة التزام المستوردين والمصدرين بوضع الارساليات على «طبالي» وفقاً لطبيعة السلع، والتأكيد على تقديم جميع الوثائق وانشاء البيانات الجمركية مسبقاً، بالاضافة الى ضرورة تقيد المستوردين بالمواصفات القياسية الخليجية، والالتزام بمتطلبات واشتراطات الفسح.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع المقترحة ذات الصلة بتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي ومنها؛ تطوير آلية الاجراءات الجمركية للبضائع السريعة التلف على مدار الساعة، تواجد الجهات الرقابية على مدار الساعة في جميع منافذ دول مجلس التعاون، وتم الاتفاق على تفعيل عدد من المواضيع التي تسهم في بناء العمل الجمركي والاسراع في فسح الارساليات بين دول المجلس.

وفي نهاية اللقاء تم الطلب من الأمانة العامة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وابلاغ الدول الأعضاء بما يتم التوصل اليه في هذا الشأن.

