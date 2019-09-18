مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار «كامكو»، عن موافقة مساهميها على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بعملية الاندماج عن طريق الضم بين كامكو وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بحيث تكون كامكو هي الشركة الدامجة وجلوبل الشركة المندمجة، كخطوة أساسية في سبيل خلق كيان أكبر يضم الموارد التي تتمتع بها كلا الشركتين، بما يسهم في توسيع عمليات الكيان وحصته في الأسواق المحلية والإقليمية. وافق المساهمون على تخفيض رأسمال شركة كامكو للاستثمار المصدر والمدفوع من 26.3 مليون دينار إلى 23.7 مليون دينار من خلال إلغاء أسهم الخزينة. كما صادق المساهمون على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم، ووافقوا على زيادة رأسمال الشركة بواقع 10.5 ملايين دينار إلى 34.2 مليون دينار، والتي تمثل صافي أصول جلوبل غير المملوكة من قبل كامكو، من خلال إصدار 104.9 ملايين سهم مخصصة لمساهمي جلوبل، علماً بأن معدل التبادل يبلغ 0.75522821 سهم كامكو مقابل كل سهم جلوبل.

