مال وأعمال

أصدرت طيران الجزيرة تقرير أدائها التشغيلي لشهر أغسطس 2019، حيث حققت معدل التزام بمواعيد السفر بلغ نسبة 85% فيما بلغ معدل استخدام الطائرات 14.38 ساعة. وقامت الشركة بنقل أكثر من 263.8 ألف مسافر خلال الشهر بزيادة نسبتها 22% عن شهر أغسطس 2018، وقامت بتسيير 1918 رحلة إلى 28 مطاراً.

وكشفت الشركة أيضاَ أنها حققت معدل التزام بمواعيد السفر بلغ نسبة 94% خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر.

وفي معرض تعليقه على أداء الشركة، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «إن تحقيق معدل عالٍ في الالتزام بمواعيد السفر أمرٌ سهل عندما يكون معدل استخدام الطائرات منخفضاً، ولكن طيران الجزيرة استطاعت تحقيق الأمرين وهو ما نفخر به وينعكس ذلك في مستوى دقة مواعيد الرحلات ومستوى الكفاءة العالية في تشغيل الطائرات. وقامت طيران الجزيرة أيضاً بإضافة بوابة جديدة في مبنى ركاب الجزيرة T5 وذلك لخدمة زيادة عدد الركاب وتوفيرهم بتجربة سلسة».

وتستعد طيران الجزيرة لإطلاق أول رحلة لها إلى لندن وعلى وجه الخصوص إلى مطار غاتويك - الصالة الجنوبية في 27 أكتوبر 2019، حيث ستقوم بخدمة العاصمة البريطانية بطائرات من طراز A320neo وذلك بواقع رحلة كل يوم. وكانت الشركة قد فتحت باب الحجوزات على هذا الخط الجديد في 6 أغسطس الماضي ولاقى استجابة كبيرة إلى يومنا.

كما ستتسلم الشركة ثلاث طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo، ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 13 طائرة.

