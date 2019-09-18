النفط و الغاز

قفز سعر برميل النفط الكويتي 5.54 دولارات في تداولات أول من امس ليبلغ 65.13 دولارات مقابل 59.59 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضية، لتصل المكاسب خلال يوم واحد إلى 11 مليون دولار، حيث تقوم الكويت بتصدير مليوني برميل من النفط يومياً، بينما تبلغ المكاسب 4 مليارات دولار في حال استمر تحسن الأسعار بنهاية السنة المالية الجارية.

مصادر مطلعة أفادت لـ»النهار» أن إنتاج الكويت قد شهد ارتفاعاً نسبياً من 2.674 مليون برميل يومياً، إلى 2.678 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن أسعار النفط خلال شهر يوليو الماضي بلغت 64.9 دولاراً للبرميل مقارنة مع 62.58 دولاراً للبرميل، بارتفاع بلغ 2.32 دولار .

وفي الاسواق العالمية تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69?02 دولارا للبرميل مرتفعا 8?80 دولارات وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 62?90 دولاراً للبرميل مرتفعة 8?05 دولارات.

وجاءت هذه القفزه نتيجه هجوم على منشأتي نفط خام سعوديتين ما ادى الى خفض كمية إنتاج النفط السعودي بمقدار كبير.

وتوقع المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي ان يبلغ سعر برميل النفط الكويتي في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة مستوى 75 دولارا ولاسيما بعد تعرض منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) السعودية لهجوم يوم السبت الماضي.

وقال الشطي لـ (كونا) ان اسواق النفط العالمية بدأت تستجيب لمثل هذه الاحداث بالارتفاع بشكل محدود ويتدرج مع حجم التخريب وتوقيت عودة المرافق للانتاج بصورة طبيعية. واضاف ان تحرك اسعار نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ضمن نطاق 5 الى 15 دولارا للبرميل هو الاقرب في المرحلة الحالية موضحا ان الارتفاع نحو مستوى 70 دولارا للبرميل وأكثر يعتمد بشكل كبير على سرعة عودة الانتاج الى طبيعته.واوضح الشطي ان الهجوم على معامل (بقيق) و(خريص) التابعة لشركة (أرامكو) يعد تطورا خطيرا في تجارة النفط والغاز عالميا خاصة ان السعودية تؤمن للعالم طاقة إنتاجية فائضة غير مستغلة للنفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

ورأى ان احتمالات ارتفاع الاسعار عن متوسط 70 دولارا للبرميل ستتوقف على توقيت عودة الانتاج ومرافق الانتاج في المنشآت المتضررة بشركة (أرامكو) السعودية.

واشار الى تعهد السعودية بإتمام التحميل الشهري لشحنات النفط لعملائها لافتا الى ان (ارامكو) تمتلك مخزونا كبيرا يقدر بنحو 188 مليون برميل وبالتالي لديها القدرة على سد احتياجات زبائنها.

وافاد بان هناك بعض التصريحات الدولية للمنتجين عملت على تهدئة الأسواق بقدرتهم على التعويض متى ما دعت الحاجة لذلك وأبرز تلك التصريحات للامارات وروسيا.ورأى ان كل من الامارات وروسيا لديهما القدرة على اضافة نحو 300 ألف برميل يوميا اضافة الى العراق ونيجيريا وغيرهم من المنتجين «وعموما ان ارتفاع الاسعار يعتبر حافزا لرفع الانتاج لمن يستطيع».وذكر الشطي ان التطمينات الدولية انصبت حول كفاية الامدادات في الاسواق مضيفا ان مرتكب هذه الجريمة أضر كثيرا بتجارة النفط الدولية وزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.وقال ان هذه التطمينات تحد وتقيد كثيرا من القفزات في مستويات الاسعار لوجود وفرة نفطية ولذلك السوق قادر على التأقلم مع الوضع الحالي مبينا ان السعودية نجحت في شفافيتها حول جهودها لإعادة تشغيل وتأهيل المرافق الانتاجية بعد العمليات الإرهابية.وذكر ان نقص المعروض دائما في الاسواق يدعم رفع الاسعار الى مستويات عالية نسبيا مشيرا الى ان هذه الاجواء تشجع بيوت الاستثمار على الشراء لتعزيز مراكزها المالية.

ورأى انه ليس من مصلحة أحد سواء المنتجين او المستهلكين ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية وعالية خصوصا مع حالة تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية وتأثيرات ذلك على الطلب والانتاج الصناعي.

وشهدت اسعار النفط أمس قفزة كبيرة مرتفعة نحو 15 في المئة اذ ارتفع سعر برميل نفط خام برنت 8?80 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 69?02 دولار محققا أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 والتي بلغت ما يعادل 14?6 في المئة.وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5?54 دولاراً في تداولات أمس ليبلغ 65?13 دولار مقابل 59?59 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي.

