النفط و الغاز

أنقرة - (رويترز): قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين إن ارتفاع أسعار النفط العالمية اول من امس الاثنين كان متوقعا إذ أن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.

وقال نوفاك «الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما ، لأن الأسعار تأخذ في الحسبان الضبابية والمخاطر. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية». وقال نوفاك، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة في طريقه للعودة إلى موسكو من أنقرة إنه لم يكن لديه الوقت للحديث مع وزير الطاقة السعودي

وقال نوفاك «يمكن أن نتحدث (لاحقا). المختصون لدينا على اتصال». وروسيا حليف للرياض في اتفاق عالمي لكبح الإمدادات.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك حاجة للدعوة إلى عقد اجتماع بين منتجي النفط في روسيا والوزارة لتبني موقف جديد بعد هجمات السعودية، أجاب نوفاك عن السؤال بالقول: «ما نوع الموقف الذي يمكن تطويره إذا لم تكن لدينا أي معلومات».

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال نوفاك إن هناك ما يكفي من مخزونات النفط العالمية لتعويض كميات النفط السعودي التي فقدت بشكل مؤقت بسبب الهجمات.

