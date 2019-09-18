النفط و الغاز

انخفضت أسعار النفط على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء التهديد برد عسكري على الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين والتي تسببت في خفض إنتاج المملكة بواقع النصف وقادت لأكبر صعود للأسعار في عقود.

وأثار هجوم يوم السبت احتمال حدوث هزة كبيرة للإمدادات في السوق التي ركزت في الأشهر الأخيرة على المخاوف بشأن الطلب بسبب انحسار النمو العالمي في ظل النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وكانت المورد الذي يمثل الملجأ الأخير لعقود.

و انخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 68.72 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 62.33 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

ويوم الاثنين، زادت أسعار النفط نحو 20 بالمئة خلال الجلسة في رد فعل على الهجمات، وهي أكبر قفزة في نحو 30 عام، قبل أن تغلق مرتفعة نحو 15 بالمئة عند أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري لأنشطة الحفر إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي من سبعة تكوينات صخرية بمقدار 74 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى مستوى قياسي عند 8.843 ملايين برميل يوميا.

وقالت اليابان إنها ستدرس سحبا منسقا من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة.

واكد وزير الطاقة والصناعة الاماراتي سهيل المزروعي استعداد بلاده الكامل للتعاون مع المملكة العربية السعودية لمواجهة أي اضطراب محتمل لامدادات النفط.

وقال المزروعي في تصريح أوردته (وام) «تواصلنا مع الأشقاء في السعودية عقب وقوع العمل الارهابي والتخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو لتقديم الدعم الفني واللوجستي».

وأشار الى ان السعودية لديها تأثير كبير في مشهد الطاقة العالمي كونها تنتج نحو 10 في المائة من انتاج العالم من النفط وهو ما انعكس على سوق النفط العالمي وأسفر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة بعد اليوم الأول من استهداف مجمع (أرامكو) الذي يعد الأكبر في العالم للمصافي والبتروكيماويات.

ولفت الى أنه من المبكر الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة (أوبك) على خلفية استهداف أرامكو بعمل ارهابي تخريبي الا في حال طلب السعودية مؤكدا التزام الامارات بقرارات المنظمة وأنها لن تتخذ أي اجراء الا وفق العمل ضمن (اوبك).

وأشاد وزير الطاقة والصناعة الاماراتي بالتعامل الاحترافي لفرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة وهو ما يعكس الجاهزية التامة للمملكة للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة

وفي ذات الاطار قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى نهج الترقب والانتظار بشأن ما إذا كانت ستستخدم احتياطي البترول الاستراتيجي لديها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد هجمات في مطلع الأسبوع على البنية التحتية للنفط في السعودية.

وقال بيري للصحافيين خلال زيارة لفيينا «بالنسبة لأسواق الطاقة، وجهني الرئيس بسحب نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لذلك لتعويض أي اضطرابات محتملة... لكن بالنظر لأرقام الإمدادات نحن واثقون في أن السوق لا تزال تتلقى إمدادات جيدة«.

وفي ذات الاطار قالت مصادر مطلعة لرويترز إن خمس شركات تكرير آسيوية على الأقل منهما شركتان في الهند ستتلقى كامل الكميات المخصصة لها من النفط الخام السعودي،

وقال ثلاثة من المصادر إن شركات تكرير حكومية هندية ستتلقى كامل الكميات من السعودية لشهر أكتوبر كما قالت شركتا تكرير أخريان في شمال آسيا إن أرامكو السعودية أخطرتهما بأنه لن يكون هناك تغيير على جدول التحميل في سبتمبر وأكتوبر وقال أحد المصادر «السعودية أكدت (لنا) أن مصفاتنا ستتلقى شحناتها المطلوبة بالكامل في سبتمبر وأكتوبر لم يُطلب منا التبديل أو الإرجاء».

وقالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.إن أورلين إن إمدادات مصافيها من النفط مؤمنة رغم الهجوم على منشأتي نفط في السعودية بفضل تنويع مصادرها مضيفة أنها لا تتوقع ارتفاع أسعار الوقود في بولندا في الأجل القريب.

وبدأت الشركة التابعة للدولة تنويع مشترياتها في السنوات القليلة الماضية بهدف الحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وأبرمت الشركة عقدا طويل الأجل مع أرامكو السعودية لتسليم 300 ألف طن من الخام شهريا.

وكان من المفترض أن تتسلم ما يصل إلى 800 ألف طن من الخام من شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية من خلال ست شحنات فورية في الفترة من مايو أيار إلى أكتوبر

وذكر المكتب الصحفي للشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز «نحن على اتصال مستمر مع أرامكو السعودية. الإمدادات لمصافي مجموعة أورلين مؤمنة»، مشيرا إلى أن المجموعة تحصل على النفط من مصادر مختلفة.

