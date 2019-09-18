آخر النهار

بحضور وزير الاعلام السيد محمد الجبري تم افتتاح استديو الاخبار الجديد في قطاع الاخبار والبرامج السياسية وشهد الافتتاح حضور وكيلة الاعلام منيرة الهويدي وايضا وكيل قطاع الاخبار والبرامج السياسية عادل العازمي وحضور عدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة وخلال الافتتاح كانت هناك جولة للوزير على كافة اقسام الاستديو الجديد للاخبار كما تواصل مع الموظفين العاملين الذين شكرهم على الانجاز وتحقيقه على ارض الواقع ولم يتم هذا الامر الا بجهودهم وعملهم المتفاني وتوفير كافة الامكانات عبر الوسائل والتقنيات الحديثة.

وقد صرح الوزير محمد الجبري عن افتتاح الاستديو الجديد قائلا : احب ان اشكر الاخوة في وزارة الاعلام على الجهد الذي تم بذله لرؤية هذا الانجاز الذي يضاف الى انجازات وزارة الاعلام وهو افتتاح ستديو الاخبار الجديد من حيث الاضافة والمساحة وتوفير احدث التقنيات وقد صرحت لاكثر من مرة بان سيكون افتتاحه يليق بمستوى دولة الكويت في ظل الجهود التي بذلها في قطاع الاخبار للعمل على محتوى ونوعية الخبر واؤكد ان هذا الاستيديو هو الاحدث والاكبر في ستديوهات الاخبار في الشرق الاوسط وانجاز رائد يواكب استراتيجية الحكومة لتطوير الاعلام لما سيقدمه من تعزيز للمحتوى الاعلامي من خلال البرامج المتخصصة والنشرات الاخبارية والاستديو تم تنفيذه على مرحلتين شملت الاؤلى بناء شبكة حديثة من الانظمة والمعدات والثانية تضمنت تطوير الاستديو بالشاشات والديكورات الجديدة .

واضاف قائلا : اكررشكرى على هذا الانجاز واذكر هنا وكيلة الوزارة والوكلاء المساعدين وجميع الموظفين وكذلك عمل وسعى قطاعي الاخبار والهندسة لتحقيق الانجاز عبر افتتاح استيديو الاخبار الذي طالما انتظرناه وتحقيقه بواسطة ابناء الوزارة وايضا ترجمة توجيهات القيادة السامية على ارض الواقع وحث ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء.

وبسؤاله عن الخطط القادمة لوزارة الاعلام قال : نعمل على الية معينة عبر وضع خطط نسير عليها ومنها افتتاح قناة الطفل الذي تم في الاسبوع الماضي واليوم نحن في استيديو الاخبار وفي الايام القادمة ستكون هناك سيارت النقل الخارجي الحديثة التي سوف تصل الى قطاع الهندسة ونحن نسعى الى كل مايؤدي الى وضع تقنية عالية وتحقيق التطوير للعمل الاعلامي في الكويت.

كما كانت هناك تصريح للوكيل المساعد لقطاع الاخبار والبرامج السياسية عادل العازمي الذي كان له الجهد الواضح لافتتاح الستديو حيث قال: سعدنا بحضور معالي وزير الاعلام السيد محمد الجبري لتدشين استديو الاخبار الجديد وايضا حضور وكيلة الاعلام منيرة الهويدي وكذلك حضور الاخوة قيادات الاعلام وايضا العاملين في القطاع والقطاعات الاخرى ويعتبر استديو الاخبار نقلة نوعية في عالم الاخبار وانتقلنا منذ لحظة الافتتاح انتقلنا بصورة وحلة جديدة وعمل مكاني متقارب ومتضامن مابين جميع اقسام وادارات الاخبار والبرامج السياسية بحيث يمكن التنقل مابين العاملين في مكان قريب مما يؤدي الى اختصار الوقت والجهد ونامل ان يكون هذا الاستديو نقبلة في الاعلام الكويتي واضافة متميزة لبث تلفزيون الكويت.

